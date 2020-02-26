內政部與外交部合作，試辦開放首次申請護照者，可至戶政事務所辦理，首波試辦桃園市、台中市（大里、北屯、清水及豐原)、雲林縣、嘉義市（西區）、屏東縣（屏東市）及澎湖縣（馬公市）等6個縣市的戶政事務，3月16日起實施。

內政部表示，現行首次申辦護照的民眾，若無法本人親自至外交部領事事務局或4個辦事處申辦，也可先至戶政事務所辦理人別確認後，再委託旅行社、親友代為洽辦。如欲申請自動通關，也需另外親自到移民署的據點、領務局或機場申辦。

外交部表示，針對首次申請護照的民眾，進一步提供代送申請、代領護照的服務。受理人別確認的戶政事務所將護照申請資料線上傳輸到外交部審核及製發護照，因此民眾只要持戶政事務所開具的繳款暨證明單到指定的5大超商、郵局或農漁會繳納護照規費（每件須另付手續費15元），在繳費後8個工作天，即可持繳款暨證明單到原申辦戶政事務所領取護照，或選擇自付快遞費用由外交部將護照郵寄至指定地址。申辦流程相當簡便，歡迎民眾多加利用。

外交部提醒，首次申請護照的民眾如果急著使用護照，還是一樣可以到各戶政事務所辦理人別確認後，繼續委託親屬、同事或旅行社代為到外交部領事事務局、中部、南部、雲嘉南或東部辦事處送件申請，或親自到上述外交部各申辦地點送件。

(工商 )