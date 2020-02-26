因應民眾防疫需求，全聯福利中心今（26）宣布，將於2月27日（四）起在全台門市開賣「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」，有50ml、350ml兩種規格，其中，50ml售價28元、350ml售價45元，每人限購1瓶，數量有限，售完為止。

據指出，「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」直接於手中搓揉即可達到抗菌效果，溫和不殘留，使用後可直接取用食物，免用水即可揮別90%以上手部、醫療及食品器械有害之細菌，可用於用餐前後、戶外活動、餵食嬰幼兒前、搭乘交通工具、進出醫院診所及如廁前後。

全聯表示，此次販售的「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」有50ml與350ml兩種規格，各店販售款式只有一種，開賣時間以各家門市開門時間為準，商品數量皆有限，每人限購1瓶，且依政府相關法規18歲以下不得購買。

此外，全聯日前販售之「台糖酒精擦隨身包（10抽）」，第二批再追加提供6萬包，也將於2月28日起陸續在各家門市供貨販售，單包售價24元，各家數量有限，皆以現場貨量為準，售完為止。全聯也呼籲民眾，防疫商品無需過度囤貨，將持續陪同全台民眾一同防疫。

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(工商 )