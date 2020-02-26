今年白沙屯媽祖進香遇上新冠肺炎疫情嚴峻，輿論紛紛抨擊大型宗教集會活動應停辦、取消來防疫，拱天宮管理委員會總幹事陳春發回應，進香活動配合政府政策，若為防疫需要，政府對疫情沒有信心，進香可延期舉行，但盡量以不停辦為原則。

白沙屯媽祖每年到雲林朝天宮進香，吸引數萬名香客跟隨，今年受疫情影響，民眾對於該不該停辦討論熱烈，拱天宮管委會總幹事陳春發面對外界關注，直說感謝各界關心，26日拱天宮管委會主委已受邀至內政部開會研議，距離進香還有約1個月，仍待會議結論或視疫情發展來決定。

陳春發表示，政府目前將疫情控制得很好，因此報名手續持續進行。他提到，17年前SARS期間，他也任職總幹事，當時進香活動並沒有取消，大家也都平安回來，或許這次新冠肺炎比較嚴重也說不定，還是希望大家要對政府有信心，倘若政府有防疫需要，進香可延期，但盡量不要停辦，至於延期到何月則看政府疫情控制到什麼時候。

然而白沙屯媽祖進香在歷史上也曾有停辦經驗，通霄白西社區發展協會前總幹事陳志南指出，1954（甲午年）因大旱導致農產歉收，信仰圈居民普遍經濟拮据，是年雖仍依例擇訂媽祖進香日程，但當年值年爐主許昂交考慮經濟因素，不敢當下決定是否成行，於是將香條斜貼於通天柱上，斜貼就表示成行與否未定，最後經爐主與頭人商議後，決定該年停辦進香活動。

陳志南表示，當年因民生問題，進香曾有停辦，今年遇上疫情嚴峻，進香辦與不辦，與其問神，終究還是取決於人。

(中時 )