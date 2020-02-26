臺企銀（2834）因應金融科技（FinTech）潮流，宣布智能客服「智能小財神」正式推出上線，民眾無論使用電腦、平板或手機，在臺企銀官方網站、網路銀行、行動銀行APP、網路ATM、金融百貨（Hi Bank）等網頁，均能體驗「智能小財神」全年無休的線上服務。

臺企銀指出，「智能客服」為各行各業優化客戶體驗的重要一環，藉此提供24小時全天候不打烊服務，讓客戶能隨時隨地獲得即時服務。包括信用卡、信託、財富管理、數位金融、存款、外匯、個金、企金等一般常見銀行問題，皆可向「智能小財神」詢問。

臺企銀指出，「智能小財神」彙整數年來客服中心常見的服務經驗，設計出不同情境的問答題庫，運用人工智慧（AI）技術理解客戶提問語意，透過自動智能應答準確回覆答案，以提供客戶更便利即時的體驗及服務。

臺企銀表示，對於多數客戶常見的簡單問題，透過智能客服提供服務，可較以往需打電話轉接真人客服節省甚多時間。利用文字與客戶互動，智能服務是讓一般客戶最有感的AI新科技，若遇到複雜度較高的問題，可直接在訪客留言版留言，或轉由真人客服提供服務。

(時報資訊)