防新冠肺炎，口罩毋寧是最佳利器之一。由於口罩供給量有限，如何正確戴口罩發揮最大效益，你不可不知道。專家說，戴口罩主要是防飛沫傳染，因此若處於戶外通風且空曠的地方，是不需要戴口罩的，反之，在密閉空間又近距離接觸他人，這就可以考慮戴口罩了。至於本身免疫力差，或出現發燒等症狀，甚或出入醫院，口罩務必戴好戴滿啊。從個案得知，新型冠狀病毒傳染力超強，有一確診者即是近距離探病5分鐘就中鏢了。

(中時電子報)