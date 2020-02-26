中央流行疫情指揮中心今天日公布國內第32例新冠肺炎確診病例，為案27在住院期間的30多歲女性外籍看護，外界質疑是否為違法看護？據了解，第32例確實為印尼籍行蹤不明移工，在醫院擔任臨時看護，但依就業服務法非法聘用外國人最重可處雇主75萬元。

據統計，截至今年1月底共有1171名移工行蹤不明，以印尼籍565名、越南籍554名。

(中時 )