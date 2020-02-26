1家5中鏢！北部翁染肺炎又爆聘非法看護 最高罰75萬元 15:142020/02/26 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心今天日公布國內第32例新冠肺炎確診病例，為案27在住院期間的30多歲女性外籍看護。（中央流行疫情指揮中心提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今天日公布國內第32例新冠肺炎確診病例，為案27在住院期間的30多歲女性外籍看護，外界質疑是否為違法看護？據了解，第32例確實為印尼籍行蹤不明移工，在醫院擔任臨時看護，但依就業服務法非法聘用外國人最重可處雇主75萬元。 據統計，截至今年1月底共有1171名移工行蹤不明，以印尼籍565名、越南籍554名。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時 ) #看護 #移工 #行蹤 #印尼籍 #聘用 也許您會感興趣 推薦閱讀 製6語圖卡 屏縣加強防疫宣傳 04:102020/02/22 地方新聞 為農業縣爭福利 蘇治芬提3草案 17:362020/02/22 社會 女友被嗆挺身護花 男移工慘遭5打1刺死 14:312020/02/24 社會 女移工臉書互嗆找人助陣 雙方大亂鬥釀1死 18:292020/02/24 社會 移工老婦拋溪邊遺棄 侯友宜表揚目擊司機 14:172020/02/25 社會 營造業外勞再開放 擬增45件計畫千餘名外勞申請 14:372020/02/25 生活 繼長照險後 短期照護也有保單可支應 16:202020/02/25 財經 越南移工命案 警逮捕犯嫌移送法辦 18:102020/02/25 社會 紓解農業移工荒 新增1600名 04:102020/02/26 社會新聞 急單移工 彰濱製造業外展首波50名 04:102020/02/26 社會新聞 生活熱門新聞 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 台口罩禁令...新加坡「超強對策」惹網驚呆 - 生活 洗完手再噴酒精？醫：恐讓防疫破功 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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