澳洲雪梨街頭昨（25）日上演動物大逃亡戲碼，3隻狒狒從一家醫院脫逃，牠們原本要被送進醫院進行手術。

澳洲雪梨街頭25日上演動物大逃亡戲碼，3隻狒狒從一家醫院脫逃，牠們原本要被送進醫院進行手術。

綜合澳洲新聞網站news.com.au、澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，3隻狒狒昨日在被送往雪梨西區內環的皇家艾佛瑞德王子醫院（Royal Prince Alfred Hospital）途中，從一台貨車上脫逃，民眾拍攝的畫面顯示，牠們在醫院及停車場逛大街。

這3隻狒狒居住在雪梨西區瓦拉西亞（Wallacia）的國家衛生及醫學研究委員會（National Health and Medical Research Council）動物中心，當中的公狒狒原本要去醫院進行輸精管切除手術，2隻母狒狒的任務是去那裡陪伴牠。

報導指出，國家衛生及醫學研究委員會飼養的動物主要是用來進行動物實驗，2016年就有當地媒體報導，這個動物中心的狒狒主要用來進行子癲前症（Preeclampsia）、糖尿病併發症、腎臟以及血管方面疾病的療法研究。當時媒體更懷疑，該研究中心可能對靈長類動物進行「類似科學怪人的手術實驗」，例如將豬的腎臟移植到狒狒身上。

這3隻狒狒目前已被帶回動物中心，原本預定進行的輸精管切除手術也已經延後。

根據澳洲人道研究協會（Humane Research Australia）的統計數據，2017年澳洲一共有272隻靈長類動物被用來進行醫學研究。

(中時電子報)