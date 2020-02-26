新北市一名59歲陳姓男子，日前在MOBILE論壇上貼文表示，「寶瓶星號剛放回的1700人只量體溫沒篩檢檢體，這保證是真的，我沒在編故事」，被中央流行疫情指揮中心認為是散布不實訊息，通報警方查辦。

刑事局偵查第四大隊查出陳男身分後，將他傳辦到案，陳男表示，他認為寶瓶星號被檢疫的人數太少，才不滿編造發文內容，全案訊後，依違反社會秩序維護法函請新北市警局移送簡易庭審理。

(中時 )