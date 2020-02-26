網PO寶瓶星號沒篩檢 無業男依社維法送辦 15:002020/02/26 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳男貼文指寶瓶星號沒篩檢，遭警方依社維法送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市一名59歲陳姓男子，日前在MOBILE論壇上貼文表示，「寶瓶星號剛放回的1700人只量體溫沒篩檢檢體，這保證是真的，我沒在編故事」，被中央流行疫情指揮中心認為是散布不實訊息，通報警方查辦。 刑事局偵查第四大隊查出陳男身分後，將他傳辦到案，陳男表示，他認為寶瓶星號被檢疫的人數太少，才不滿編造發文內容，全案訊後，依違反社會秩序維護法函請新北市警局移送簡易庭審理。 (中時 ) #星號 #寶瓶星號 #新北市 #篩檢 #論壇 也許您會感興趣 推薦閱讀 有薪防疫假 新北獎勵企業1萬元 04:102020/02/22 地方新聞 中港澳台生隨班就讀 僅9人填報 04:102020/02/22 地方新聞 疑酒後縱火 一男傷重送醫 05:012020/02/23 社會 「中央做不到，由我來補位」侯友宜超前部屬2倍動員 12:152020/02/23 政治 柯文哲稱不知「北部女」 侯友宜：防疫不要口水 12:222020/02/23 政治 模擬社區感染 侯友宜超前部署 12:182020/02/24 生活 228連假首日 新北僅這幾家醫院正常營運 11:512020/02/25 生活 《傳產》2019年新北豪宅王換人，淡水「天境360」奪冠 11:422020/02/25 財經 開學首日 新北市土城分局、三峽分局、汐止分局、金山分局護童上學路 22:522020/02/25 生活 對抗疫情 新北市成立防疫志工隊 12:332020/02/26 生活 社會熱門新聞 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 加倍奉還！碩士老大領軍 超兇殘黑幫崛起 - 社會 「孩子沒事放心」 彰化媽遭夾亡2子平安 烏日消防淚送6字 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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