台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，今天中午首次以黨主席身分前往立法院黨團召開黨政協調會議，聽取黨籍立委報告及討論黨組織規畫，柯文哲約待1個半小時，柯文哲離開時面色凝重，不發一語快步離開。柯的心腹、立委蔡壁如笑稱，主要是因為柯主席聽到黨組織要花錢，所以才會臉色一沉。

民眾黨每周三中午舉行黨政會協調會，柯文哲親自到場聆聽黨籍立委及黨部報告，有別先前都在黨中央舉行會議，今天首次移師黨團舉行，未來預計每周三中午會固定在黨團開會，討論黨部及黨團運作相關事宜。

民眾黨團副主任柯昱安會後轉述，今天會議主要討論推薦監察委員及考試委員人選，最終決議比照先前上網海選方式，廣納天下人才，詳細相關海選辦法預計這兩天會上網公告。

至於考委、監委推薦人數部分，將依照黨團比例決定，海選報名截止後，將由五位黨中央委員包含柯文哲及立委評分，產生合適的推薦名單。

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(中時 )