葉姓婦人屢遭吸金集團詐騙，朋友介紹「羅律師」給她，事後葉婦反悔不提告，羅卻拒絕退還6萬元律師費，控告羅男涉嫌詐欺，台北地檢署查出，羅男10多年前就被律師公會懲戒除名，目前不具有律師資格，卻仍執行訴訟業務，違反《律師法》，檢方26日起訴羅男。

檢方調查，葉婦因接連遇到美的世界、秦庠鈺吸金案，損失慘重，在友人介紹下和自稱「羅律師」的羅男簽約，花6萬元請羅幫忙撰寫訴狀、聲請支付命令、強制執行，葉婦去年因求償遲無下文，不想再告，希望羅還錢遭拒，控告羅詐欺。

但經檢方比對葉、羅契約時發現，羅男那方的契約，後來加註包括葉婦同意委託羅男另外找「律師團」協助處理訴訟等事項，但被羅指為「律師團」成員的律師，卻否認提供任何法律上服務。

檢方認為，羅10多年前遭律師公會懲戒除名，已經不具有律師資格了，還收錢處理訴訟業務，已違反《律師法》，今起訴羅男。

(中時 )