台北市政府捷運局26日公開標售位於新北市三重菜竂捷運站44戶全新共構宅，國內資產管理產業龍頭—台灣金聯看好下半年疫情結束後行情，乘機入市，以每坪約50萬元全部取得，略低於同棟成交行情。

台灣金聯表示，會在4月中旬交屋後，進行簡潔裝潢，因屬低總價、小面積，將以新成家青年為主要出租對象。

台灣金聯代理董事長郭文進表示，這次公開標售菜寮站捷運共構宅，大多屬於1,000萬元以下的低總價套房，較為貼近年輕人購屋預算，社區並具備優良的管理及豐富的公共設施，開車經中興橋10分鐘即可進入台北車站及西門商圈，搭乘捷運亦僅需經過台北橋一站，也是10分鐘即可進入台北市區。除了捷運交通網，鄰近公車站亦有20條路線往返大台北各區域，具備優異的交通機能。

此外，社區鄰近新北市立聯合醫院、中山藝術公園，居家就醫便利又具備休閒機能，而東南向之高樓層更具備俯視淡水河之景觀優勢，總體而言生活機能良好，CP值特高。

郭文進指出，非常看好新冠肺炎疫期結束後的房市前景，因此鎖定低總價的捷運宅套房做為投資標的，況且其地點交通便利、生活機能佳，非常適合剛入社會的青年居住，將會在輕裝潢後，會以平實價格對外出租，協助青年安居成家。

(中時 )