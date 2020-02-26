花旗基金會宣佈投資1億美元於「邁向成功之路計畫」，在2020年前協助50萬名全球青年做好就職準備，迎接就業市場的挑戰。同年，花旗基金會與芥菜種會攜手合作，針對弱勢家庭青年提供職能培力、協助就業。

花旗(台灣)銀行政府暨公共事務長暨發言人潘玲嬌表示，為提升青年職能以因應競爭漸增的就業市場，花旗基金會在台灣與多家非營利組織合作，針對不同族群的青年提供職能培力方案。

其中，芥菜種會在花旗基金會的贊助下，透過「Yes, I Can! 青年就業培力方案」舉辦各項生涯探索、職能培訓、職場參訪活動，希望透過多元化的課程與活動，讓青少年更瞭解自己的專長與興趣，在求職的過程中可發揮所長與職場接軌。三年來，芥菜種會協助超300位青年確立職涯方向，順利找到理想的工作。

芥菜種會社區發展處處長李士青表示，以課業學習為主的台灣教育環境中，青少年缺乏自我探索的經驗，最多是透過量表測驗稍作了解，以至於畢業後仍不清楚就學或就業方向，導致學非所用或不斷經歷挫折。為了讓青年更早認識生涯及職涯選擇的議題，今年首辦以職涯實境體驗的主題的營隊活動，讓學員及早釐清人生價值觀，以至於面對未來困難時能做出更好的選擇。

「高中職涯探索營」是針對高中職學生所設計的職涯探索營隊活動，營隊活動仿照角色扮演遊戲設計，讓參與的學員們在短短4天中體驗人生最精華的40年。第一梯次的「高中職涯探索營」於1月18至21日在台南舉行，邀請45位來自全台各地的高中、大學生一起透過「職場實境遊戲」，在名為「幸福城市」的模擬城市中體驗11個職場情境關卡，如醫院、銀行、社福中心、學校、戶政事務所、俱樂部、餐飲廚房…等，同時模擬人生各階段，包含職場新鮮人、中年轉業、死亡等過程，所會遭遇的工作、人際、戀愛交友等情境元素。

此次營隊活動有4名來自花旗銀行的志工一同參與，志工在部分關卡中擔任主管的角色。在遊戲的過程中，花旗志工會不斷與學員分享自身的經驗，教導學員應對進退，如何招攬客人、如何和客人銷售自己的商品或服務。志工同時也會扮演客人的角色，與擔任店員的學員們討價還價。互動的過程中，志工帶領學員建立初步的財務觀念與認識基礎的金融商品並鼓勵學員要擁有積極主動的態度、創意的思考，更提醒學員認識與凸顯自己的優勢、培養不容易被取代的軟實力。

(中時 )