興華高中今年學測有3名學生曾旭廷、黃筠婷、羅云采拿下72至70級分，校長胡文生〔右二〕、高3班導師劉大裕〔右三〕、國中部導師黃詩怡〔左一〕都為學生慶賀。〔謝明俊攝〕

頭份市興華高中部學生參加今年大學學測成績放榜，共有10名學生成績超過60級分，有機會進入國立大學，其中曾旭廷、黃筠婷、羅云采等3人，分別拿下72級至70級分，3人都是國中部直升，曾、黃都曾考上竹中及竹女，自願留校直升高中部，3名學生都從未補習，全靠自修及學校老師教導有方，就有此優秀表現，3人目標鎖定清華、交大及中央等名校，希望能如願分發至心目中學校。

興華高中部學生這次參加大學學測日前放榜，其中曾旭廷、黃筠婷、羅云采等3名學生分別拿下72至70級分，成績亮眼，3人都是國中部直升，也就是說3人都是住在學校附近的真正在地生，現任校長胡文生也是土生土長的本地人，見到本地子弟有如此優秀表現，讓胡文生備感欣慰。

胡文生執掌校政，非常重視學生受教權，由於興華高中多數學生多來自一般家庭，有不少是農家子弟，家庭教育資源並不豐裕，胡文生顧慮課後補習費用對學生造成壓力，特別為國3及高3學生設置課後自習班，讓學生課後繼續留在學校修習3個小時，並安排科任老師輪流輔導，3名拿到高級分的同學，都是參加課後自習班，從未補過習。

拿下72級分的曾旭廷，就讀國中部時，一度出現叛逆期，國中導師黃詩怡雖曾被氣得掉淚，但仍還是以愛心感化曾旭廷，曾旭廷國3功課猛進，考上人人稱羡的新竹中學，但在黃詩怡的一番話勸說下，決定留校直升，接受號稱是全校最嚴格的英文導師劉大裕帶領，師生歷經一段時間磨合後，變成無話不談的好友。曾旭廷從小就喜歡數理，也參加學校合唱團、校刊社等社團活動，未來希望能夠進入清華大學就讀資工或電機等科系。

黃筠婷國小就讀緊鄰興華高中的僑善國小，從小就喜歡數學理化科目，也展現優秀的領導才能，進入興華國中部，同樣在黃詩怡班上，擔任理化小老師，每天負責找題目給同學當功課，黃筠婷國3會考考上新竹女中，但為了想投效嚴師劉大裕的旗下，她毫不考慮地放棄竹女，留在興華直升高中部，還當上合唱團團長，社團表現亮眼，但功課一樣不落人後，在老師眼中，她很會安排自己時間，是個能文能武的好學生，這次學測考出好成績，老師們都不意外，未來她目標鎖定交大電機、電子材料等科系。

個性內向的羅云采，家住流東里，同樣是由國中部直升高中部，她從小就喜歡化學、生物，所以她在這次學測中，數學和自然都拿到滿級分，在劉大裕的班中，羅云采並不是樣樣亮眼的學生，而且當初剛進高中部時，還一度出現學習困境，但羅云采如鴨子划水一般，靜靜地努力向前，從高2就有明顯進步，這次拿下70級分，希望有機會分發到中央大學化學、材料工程等科系。

(中時 )