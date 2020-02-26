NAND Flash控制IC廠慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）於2月25日至2月27日在德國紐倫堡Embedded World展出一系列瞄準車載及工控市場的嵌入式儲存解決方案及圖形顯示晶片。

Embedded World是全球最大的嵌入式電子及工業電腦應用展，今年大會不畏新冠疫情威脅，如期開展。慧榮科技於Embedded World展出產品包括：FerriSSD解決方案FerriSSD為需要快速存取及小體積設計的嵌入式應用提供PCIe NVMe／SATA／PATA的單晶片SSD解決方案。

慧榮於Embedded World展出新一代的PCIe NVMe FerriSSD，包括SM689和SM681。SM689以PCIe Gen3 x4介面支援具備資料備援的嵌入式DRAM，展現最高達1.65GB／s的連續讀取速度和最高達650MB/s的連續寫入速度。SM681 DRAM-Less系列能在成本與效能考量間取得最佳平衡，設計上少了DRAM能大幅節省成本，同時透過HMB（主機記憶體緩衝）來維持類似DRAM的效能。

FerriSSD同時支援商溫和寬溫，提供4GB到480GB 3D TLC／MLC／SLC多種容量及記憶體組態可供選擇。此外，採用慧榮獨有的端到端資料保護、ECC代碼糾錯技術和資料緩存技術，能確保企業級資料儲存的完整性和可靠性，能充分滿足當下車用、商業、企業與工控應用對資料儲存完整性和可靠性的嚴苛要求。

Ferri-UFS解決方案Ferri-UFS以業界領先的技術和NAND管理經驗，支援UFS2.1的先進功能，如HS-Gear3 x 2通道模式和命令佇列。Ferri-UFS透過對寬溫和各種容量的支援，可輕鬆進行PCB設計並降低成本生產，滿足POS機、網路、電信設備和各種先進工業應用的要求。出色的效能、支援多工和高穩定性，使得Ferri-UFS可靈活滿足大量行動裝置和日益興起的嵌入式及可攜式應用的需求。

Ferri-eMMC解決方案Ferri-eMMC結合NAND快閃記憶體、控制晶片及韌體，與業界標準eMMC 4.5／5.0／5.1通訊協定的JEDEC標準完全相容，可輕鬆進行PCB設計並降低成本生產，適用於多種嵌入式應用。針對車載資訊娛樂系統應用，Ferri-eMMC通過了業界最高的低dppm及AEC-Q100標準，也提供長產品生命週期支援。

業界知名的Silicon Motion控制晶片及韌體技術為Ferri-eMMC提供最先進的NAND管理功能，包括錯誤糾正、壞塊管理、健康度監控，能確保資料的可靠性，同時提供強大的資料保護功能，讓Ferri-eMMC成為嵌入式儲存的絕佳選擇。

嵌入式顯示晶片慧榮科技最新高性能4K圖形顯示晶片提供了雙顯示通道並支援多個輸出介面，包括PCIe、USB、有線網路和Wi-Fi。主要應用包括PCIe嵌入式繪圖晶片、USB多功能擴充座、USB顯示器、精簡型／極簡型電腦、POS機、數位看板、視訊會議系統等。

慧榮科技高效能4K圖形顯示晶片通過PCIe介面或USB 3.0介面連接到主機，SMI獨有的CAT（Content Adaptive Technology, CAT）內容自我調整技術能通過USB或網路，藉由動態切換演算法來壓縮內容，能大幅降低CPU使用率及USB使用頻寬，提供絕佳的使用者體驗。

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