內政部指出，去年在六都試辦社會住宅包租代管後，超過9成以上參與房東有意願繼續參加，目前社宅包租代管進入第二期，服務擴大到14個縣市，呼籲房東與房客積極參與。

營建署在去年底委託財團法人台灣地理資訊中心，辦理住宅需求動向調查，發現第1期在6都參與社宅包租代管的房東有98％表示支持，89％認為可節省招租與管理成本、已媒合成功的房東更有91％願意繼續參加，主要是因為加入享有稅賦優惠、修繕補助及租屋糾紛排解等多項好處。

為持續滿足各地方民眾租屋需求，已推動社宅包租代管第2期計畫，進一步與地方政府、國家住宅及都市更新中心、地方租賃公會合作，以「縣市版」及「公會版」雙軌模式，共同推動2萬戶，參與業者達47家。

「縣市版」部分，除延續由地方政府招募業者辦理外，推動區域更擴及全台，推動1萬5,000戶，截至今（109）年1月底止，已有6直轄市、基隆市、新竹市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、嘉義縣、及宜蘭縣等14個地方政府加入，參與業者累計20家，並陸續增加中。

「公會版」部分，則由國家住宅及都市更新中心透過6直轄市地方租賃公會及業者辦理，預計推動5,000戶，參與業者達27家，公會版除了與縣市版的共通優點外，更提供房客依就學就業需求自行選擇租屋地、租金評定原則透明、公會協助處理糾紛、補助經費核撥直接、建立專款專用帳戶並與民間企業合作進行風險控管等6大貼心服務。

內政部強調，有信心可完成8年20萬戶社會住宅，相信透過公、私部門齊心努力，可協助無力購屋的家庭，有更多元的居住選擇，落實政府照顧青年及弱勢安居的目標。

(工商 )