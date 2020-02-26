社會尊重性別平等、工作環境提供性別平等，是聯合國永續發展目標SDGs17項指標之一，跨國金融集團已從理念導入，進一步有策略性落實，渣打集團就已擬定跨年度計畫，包括2020年，銀行內部高階職務須達到30％為女性的目標。渣打銀行台灣團隊的多元與包容委員會主席陳穎勳今（26）日表示，台灣的性別平等程度高居亞洲之冠，推動多元與包容的成效也領先渣打集團其他市場，目前台灣高階管理團隊有64％為女性主管。

幾乎在每個市場、每家公司都存在薪酬差距，可是因性別造成的差距，在台灣經常被提起，也是國際間的專用字「性別薪酬差距」（gender pay gap）。渣打集團內部觀察，導致性別薪酬差距的主因有二，一是較少女性擔任高階或資深主管職務，二是在金融業中通常較易取得優渥薪酬的職務類別中，女性員工的比例也較少。

為更進一步深化多元與包容的企業文化，渣打銀行在行內成立多元與包容委員會，成員來自行內不同單位，跨部門的團隊背景不僅體現多元特質，也讓推廣過程激發出更多創意火花，更把影響力延伸至企業每個角落。

渣打銀行總經理林遠棟表示，時值三八國際婦女節前夕，渣打集團將更進一步強化平等薪酬制度，由集團總部落實至全球各市場，藉由增加女性高階主管比例，採取彈性工時等制度，積極縮小「性別薪酬差距」，更希望將多元與包容的概念拓展到社會大眾，發揮長遠的正面社會影響力。

(工商 )