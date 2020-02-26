狄鶯、孫安佐近日參加17直播、台視合作節目《台視17唱》。難得和兒子上節目，狄鶯格外緊張，出場穿著性感小洋裝唱〈酒後的心聲〉，為了擺美美Pose，太晚到定位開唱落拍，她忍不住笑稱，特別提醒孫鵬在家看節目，看到她這樣，他一定笑死。孫安佐覺得太少和媽媽上節目，自認鏡頭前一定顯得很尷尬。

狄鶯表示：「這是人生第2次母子同台。」隨即轉頭質問主持人黃子佼：「你剛剛怎麼沒有叫我兒子出來訪問呢？」黃子佼說明，兩人身分不同，一個是大來賓，一個是隊員，孫安佐連忙制止媽媽，「你不要逼別人做他不想做的事。」狄鶯連忙解釋，「我沒有逼他，我是請問他。」孫安佐聞言回應：「我覺得你的語氣可以用別的方法。」

狄鶯（左）、孫安佐母子互動逗趣。（台視17唱提供）

狄鶯得意兒子長大懂事，黃子佼笑說：「全世界敢噹狄鶯的就是她兒子！」黃子佼連忙讓孫安佐表現一下，孫安佐開唱頑童〈不要飛太遠〉，帶來動感氣氛，狄鶯得意，「有沒有看到？有沒有聽到？」主持群齊稱讚，孫安佐再拉住他媽，「好了，冷靜，算我求你了，不要衝動！」

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