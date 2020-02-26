大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天早上召開記者會表示，將會配合中央公布是否繼續遶境，醫勞盟在臉書上發文表示，「請陳時中指揮官接球，秉持防疫專業，依法下令，公告停辦大型群聚集會活動！」

醫勞盟指出，秉持醫療公衛防疫「專業」及依據傳染病防治法「專業」，疫情指揮官可依《傳染病防治法》第37條，依法下令，公告停辦。

(中時 )

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