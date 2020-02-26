大甲媽遶境？醫勞盟籲：陳時中應公告停辦 15:102020/02/26 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醫勞盟在臉書上發文表示，「請陳時中指揮官接球，秉持防疫專業，依法下令，公告停辦大型群聚集會活動！」（中央流行疫情指揮中心提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天早上召開記者會表示，將會配合中央公布是否繼續遶境，醫勞盟在臉書上發文表示，「請陳時中指揮官接球，秉持防疫專業，依法下令，公告停辦大型群聚集會活動！」 醫勞盟指出，秉持醫療公衛防疫「專業」及依據傳染病防治法「專業」，疫情指揮官可依《傳染病防治法》第37條，依法下令，公告停辦。 (中時 ) #公告 #專業 #指揮 #防疫 #傳染病防治法 也許您會感興趣 推薦閱讀 病毒會左去右回？日大臣得意秀公主號防疫照 網狂轟：腦殘嗎 12:382020/02/22 國際 北港兩國中小畢業展 師生宣導防疫 17:582020/02/22 生活 管死防疫 陸勞動力全面封凍 04:102020/02/23 兩岸要聞 防老師中鏢 宜蘭提醒中央因應 04:102020/02/23 地方新聞 鑽石公主號返台 鄭文燦：橫濱模式是最好模式 10:362020/02/23 政治 那些在史料中 被掃貨的防疫物資 04:102020/02/24 焦點新聞 新竹高中防疫新招 家長安心 04:102020/02/24 投資理財 東成醬油送各5000份豬腳麵線與茶葉蛋給奇美醫護與志工 13:582020/02/24 生活 嬤連3天買酒精 他見排隊陣容傻眼 14:592020/02/24 日常 樂天市場防疫專區 業績成長突破5倍 15:292020/02/24 財經 生活熱門新聞 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 台口罩禁令...新加坡「超強對策」惹網驚呆 - 生活 台鐵未來不進基隆 改以輕軌來交通 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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