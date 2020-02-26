國民黨下午召開中常會，無黨籍立委傅崑萁恢復黨籍案雖未列議程，但將成為討論話題。青年中常委田方倫受訪時表示，若合乎程序及制度，他支持此案，但目前沒有考紀會主委，他建議等3月7日新的黨主席產生後，任命新的考紀會主委，再把傅案依規定走完。

田方倫表示，傅案在黨內、黨外都有很多討論聲量，國民黨目前最缺乏就是制度，若連制度都無法遵守，何來黨紀可言？所以他建議此案該回歸制度，如何從考紀會依程序走上來，對黨才是好事。不過他也要呼籲，目前全國都在防疫，國民黨不應糾結在一件黨籍案，應把重心調到防疫，才能顯示國民黨守護中華民國、守護這塊土地的決心。

媒體追問是否覺得中常會凌駕考紀會？田方倫說，中常會5日通過的案子是歡迎傅崑萁回來，並請考紀會依相關規定辦理；傅崑萁從花蓮的黃國華黨部去申請，從地方黨部依程序規定送上來，若按此規定到考紀會討論，合乎道理，他是支持的。

對於考紀會目前沒有主委，無法進一步處理。田方倫說，這是目前比較尷尬之處，因此他建議等3月7日新主席產生後，無論任命新主委或前主委魏平政復職，再繼續把傅案依規定執行完；因目前考紀委會討論要主委作召集人，若主委從缺，代理黨主席又好像沒有人事權，沒指派新的暫代主委，不如就等新主席產生後再回歸程序、理性討論。

至於今天若確認5日中常委的議事錄，田方倫認為「對國民黨不見得是壞事，但一定要堅守制度。」

(中時 )