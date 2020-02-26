礁溪寒沐酒店攜手宜蘭在地「錦普觀光果園」，規劃一系列春遊樂享包，推出春遊採匯春季住房專案，一泊二食平日每房8,600元起(含雙人早、晚餐)及一泊一食7,000元起(含雙人早餐)，與您共同迎接一年初始的歡愉與生機，凡入住春遊採匯專案，即可獲贈「一日小果農」戶外行程，體驗親手採摘時令鮮果、手工嫁接果樹等趣味活動邀請親子同樂、好友出遊共享蘭陽平原的無限春光。

除了現採水果，礁溪寒沐酒店也與宜蘭三星「張美阿嬤農場」合作有機職人體驗，提供房客加購戶外活動，行程包含採收新鮮蔬菜、DIY現採蔬菜米蛋捲以及親手餵食萌度滿點的小鹿，饒富趣味的田野生活，讓人暫時卸下工作與煩憂，在山巒環繞的鄉野中，體驗半日農家樂，三月底前入住，享搶先體驗優惠價每位470元(原價600元)。

另外，館內MU TABLE自助餐廳於四月底前，特別開闢鮮活果汁專區，產地直送有機食材，供用餐賓客DIY現榨蔬果汁。

體貼賓客自行駕車的疲憊與驅車往返的時間，礁溪寒沐酒店特別安排活動接駁車，每日出發，讓您更加能輕鬆恣意徜徉在這愜意悠閒的春旅中。

喜愛室內活動的賓客，礁溪寒沐酒店於一樓大廳也安排了手作市集攤位，於三月底前每周末，由敲染、藍染方巾、小磚疊疊樂與皮革、纏花工作坊輪番上陣，提供房客多一項館內活動選擇，在休閒度假之餘替自己親手做一份紀念品為本趟旅程留下美好回憶。

(中時 )