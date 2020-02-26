56歲萬華華西街幫角頭施正聲，疑不滿遭綽號「東三」的陳姓角頭強搶地盤，被陳男手下毆傷，今年9月持槍對著烤肉的「東三實業」人員對空鳴槍1發，再連開4槍，其中1槍誤擊旁邊水果店林姓大陸籍員工下體，施男一審判刑8年，高等法院今將其改判7年有期徒刑，可上訴。

警方調查，施男因與有意染指華西街阿公店生意的陳姓大哥衝突，施遭陳手下強押到梧州街12巷據點「東三實業」地下室圍毆重傷，休養月餘才復原，起意報復。

9月23日晚間施借用友人機車進入梧州街12巷，先對著烤肉的「東三實業」人員對空鳴槍1發，再連開4槍，其中1槍誤擊旁邊水果店林姓大陸籍員工下體。

施開槍後欲騎車逃逸，但鑰匙被拔走，改搭計程車離去，並將槍枝藏放桂林路檳榔攤。警方24日下午在桂林路、梧州街口逮捕施到案，起獲2把手槍，施坦承犯案，警訊後送辦。但施男堅持案發時朝天空開槍，全因流彈誤傷林男。高院審理後，改判7年有期徒刑，可上訴。

(中時電子報)