全球十億美元企業家人數增加346人，達到創紀錄的2，816人，其中大陸799位，比美國多173位。美國626位，與大陸差距擴大。印度、德國和英國其次，各有100多位。

據胡潤研究院發佈「2020胡潤全球富豪榜」，大陸新增182位，是全榜單新增人數的四成，是美國新增人數的3倍。美國新增59位，全榜單新增479位，另有130人落榜。

亞馬遜56歲的傑夫‧貝佐斯連續第三年成為全球首富，身家9，800億人民幣，下降5%。其前妻麥肯齊以3，080億人民幣首次上榜，排在第22位。

住巴黎的伯納德‧阿諾特財富增長1，700億，至7，500億人民幣，位居第二，得益於路威酩軒股價飆升。

4人財富突破1000億美元，史上最多。比爾‧蓋茨和華倫‧巴菲特分別以7，400億和7，100億人民幣位列第三第四。前十名財富總和接近1兆美元。

特斯拉股價翻倍，伊隆‧馬斯克財富增長1，300多億，至3，220億人民幣，超過了大陸首富馬雲。大陸首富56歲的馬雲財富增長15%，以3，150億元位列全球第21位，比去年上升一位。

儘管中美貿易戰，華為76歲的任正非財富增長了7%，達到210億人民幣，位列全球第903位，巧合的是剛好跟他的對頭川普的財富一樣。

22歲的化妝品女王Kylie Jenner成為最年輕的白手起家十億元企業家，財富75億人民幣。她在Instagram上有1.5億粉絲，超過川普，成為最受關注的上榜企業家。

(中時電子報)