三八國際婦女節前夕，長期提倡多元與包容文化的渣打集團將更進一步強化平等薪酬制度，由集團總部落實至全球各市場，藉由增加女性高階主管比例，採取彈性工時等制度，積極縮小「性別薪酬差距」，更希望將多元與包容的概念拓展到社會大眾，發揮長遠的正面社會影響力。

渣打銀行總經理林遠棟表示，「渣打集團積極提倡多元與包容（D＆I, Diversity ＆ Inclusion）的企業文化，我們相信尊重人才的多元性，並廣納來自不同背景的智慧與經驗，才能真正驅動企業創新與產業發展。藉由落實多元與包容價值，打造友善平等的工作環境，強化員工向心力，不論性別、種族、國籍、世代或身障弱勢，希望所有員工都能樂在渣打。台灣近年來在多元與包容領域的顯著進展，也獲得集團重視，許多相關計畫皆選在台灣優先推出，足見渣打銀行台灣落實多元與包容的成效。」

根據世界銀行報告指出，全球性別收入的差距高達美金160兆。渣打集團在2018年2月即推出公平薪酬宣章，強調在薪酬流程與獎勵制度皆須納入性別平等考量，並以縮小「性別薪酬差距」（gender pay gap）為長遠目標。「性別薪酬差距」是指全體男女員工平均薪資的差異；根據渣打集團內部觀察，導致性別薪酬差距的主因有二，一是較少女性擔任高階或資深主管職務，二是在金融業中通常較易取得優渥薪酬的職務類別中，女性員工的比例也較少。相較於男女同工同酬，要縮小整體性別薪酬差距，必須涉及更具體且更大規模的組織結構流動及企業文化改造。

渣打集團已擬定跨年度計畫，持續邁向消弭性別薪酬差距的目標，其中包括在2020年，行內高階職務須達到30％為女性的目標；實施彈性工時政策，並提供優秀產假／育嬰假制度，以鼓勵女性投入職場；在進行招募或升遷決定時，主管也必須確保候選名單的性別平衡。

事實上，性別平等程度高居亞洲之冠的台灣，在推動多元與包容的成效也領先渣打集團其他市場，目前台灣高階管理團隊有64％為女性主管，顯示台灣渣打銀行於職場上充分落實多元與平權。此外，在每年度員工滿意度調查中，渣打集團也納入多元與包容相關調查，根據2019年調查結果，渣打台灣同仁對於職場環境多元與包容落實程度的認同指數高達88％，也大幅高於渣打集團全球平均。

(中時 )