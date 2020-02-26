光寶科技(2301)公布2019年財報，受惠於精實聚焦有成，產品設計與組合優化，以及營運效率提升，光寶科2019年合併毛利率和營業淨利率為15.4%及5.3%，分別年增2.3個百分點及1.7個百分點，稅後盈餘為93.8億元，年增18%，每股盈餘為4.03元，創下三年來新高，公司董事會也決議每股配發3.2元現金股息，以今天收盤價43.45元來估算，殖息率為7.36%。

光寶科因來自於電源管理與光電產品應用於雲端運算、5G+AIOT以及遊戲機等市場需求成長，2019年第4季合併營收為441.55億元，單季合併毛利率與營業利益率分別為16.2%與5.8%，分別年增2.8個百分點及2.1個百分點，單季稅後盈餘為24.07億元，單季每股盈餘為1.03元；累計2019年全球合併總營收為1779.54億元，受惠於精實聚焦有成，產品設計與組合優化，以及營運效率提升，全年毛利率和營業利潤率為15.4%及5.3%，分別年增2.3個百分點及1.7個百分點，營業淨利為93.5億元，稅後盈餘為93.8億元，分別年增達25%及18%。每股盈餘為4.03元，創下三年來歷史新高。

就各部門來看，去年第4季資訊產品部門佔整體營收約70%，雲端運算、網通設備電源管理系統與伺服器機殼，以及AI智慧居家設備電源產品需求穩定，且鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率持續提升；光電部門營收佔比為17%，其中光電部門之LED元件受惠於5G、人工智慧及物聯網(AIOT)等應用需求帶動，營收同比持續增長，儲存裝置部門佔總營收8%。

受惠於雲端運算、LED光電產品與5G、人工智慧及物聯網(AIOT)等主要營運部門與市場應用需求成長，占光寶科總營收超過30%，獲利貢獻佔比逾40%。

此外，經由營運活動所產生之自由現金淨流入，當季淨現金部位持續攀升至372億元。

反應獲利能力提升、營運活動所產生豐沛的自由現金流，光寶科董事會今日甫通過提高2019年度配發每股現金股利達NT$3.2，配息率79%、現金殖利率近7.3%，維持歷年來持續高配息政策與高現金殖利率。

(時報資訊)