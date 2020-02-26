致茂電子(2360)表示，現今AIoT(人工智慧物聯網)正處於快速發展階段，將提高高性能晶片之需求，公司預期此將有助於今年半導體相關檢測設備之營收成長，此外，子公司兆晟奈米科技所研發之新技術，已獲晶圓代工客戶之認證採用，提升致茂電子於半導體市場之布局。

致茂今(2月26日)召開法人說明會，公司2019年第4季業績創年度最高，每股盈餘1.45元。2019年稅後淨利為19億元，較2018年下滑27%，基本每股盈餘為4.48元。

致茂電子表示，現今AIoT正處於快速發展階段，將提高高性能晶片之需求，如CPU/GPU、Sensors、RFConnections等，公司預期此將有助於今年半導體相關檢測設備之營收成長，主要來自於IC產品的可靠性測試設備、3D感測元件所需之VCSEL/ToF及光通訊所需之檢測設備。

致茂子公司兆晟奈米科技所研發之In-line Nanoparticle Monitoring System以突破創新的supersize奈米粒子量測技術，可精準量測至3奈米的粒子大小及數量分布，目前已獲晶圓代工客戶之認證採用，進一步提升致茂電子於半導體市場之布局。此外，電力電子相關之量測及自動化檢測設備將持續聚焦於綠能科技，包含電動車相關零組件、電池模塊與模組、智慧電網及5G產業相關之測試需求。以及2020年Turnkey Solutions之主要營收貢獻將來自於電動車電池(化成設備)銷售。

致茂電子集團2019年合併營收為139億元，年減18%。但測試設備事業體仍較2018年成長8%，該事業體營收創歷史新高達105億元。母公司2019年營收同時創下歷史新高紀錄達81億元，年成長7%，半導體測試解決方案為主要營收成長動能，該產品線較2018年成長22%。

(時報資訊)