嘉縣4月女嬰疑遭棉被蓋臉窒息 送醫不治 15:252020/02/26 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 布袋鎮一名何姓4個月大的女嬰住家附近。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 布袋鎮一名何姓4個月大的女嬰26日上午被發現在房間內窒息，面部發黑，消防救護人員中午12點56分獲報後，將女嬰緊急送往嘉義長庚醫院搶救，仍回天乏術。據了解，女嬰身上沒有外傷，疑似女嬰睡覺時被棉被嗚住口鼻，造成口鼻無法呼吸而窒息死亡。 現場消防人員表示，女嬰父母11點多查看時女嬰呼吸正常，將近下午1點時，父母到床邊查看女兒，發現女兒嘴唇、腳底發黑，雙眼緊閉沒有反應，嚇得趕緊通報消防單位，消防救護人員抵達時發現女嬰已無呼吸心跳，緊急送往醫院救治，13點28分到院，最終仍不治。 (中時 ) #女嬰 #消防 #呼吸 #人員 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 苑裡水坡里垃圾場傳火警 冒濃煙大火 15:012020/02/22 社會 送醫篩檢如履薄冰 保密到家 04:102020/02/23 國際大事 幕後英雄做後盾 前線醫護不餓肚 04:102020/02/24 話題觀察 確保醫療能量 管制醫護出國 01:582020/02/24 政治要聞 工會反彈 嗆恐違反勞基法 01:582020/02/24 政治要聞 把醫護當家人 04:102020/02/24 時論廣場 衛福部下禁足令 醫護怒：出國行程1年前就排定 08:542020/02/24 生活 衛福部忙消毒 未達三級仍可前往 04:102020/02/25 生活新聞 消防救護人員外科口罩 消防署統一申請配發 18:592020/02/25 社會 觀光聯盟會師 邀全民南投森呼吸 00:482020/02/26 地方新聞 社會熱門新聞 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 越南美魔女誘分手砲 前夫升旗喀喳 龍根剩1公分 - 社會 加倍奉還！碩士老大領軍 超兇殘黑幫崛起 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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