布袋鎮一名何姓4個月大的女嬰26日上午被發現在房間內窒息，面部發黑，消防救護人員中午12點56分獲報後，將女嬰緊急送往嘉義長庚醫院搶救，仍回天乏術。據了解，女嬰身上沒有外傷，疑似女嬰睡覺時被棉被嗚住口鼻，造成口鼻無法呼吸而窒息死亡。

現場消防人員表示，女嬰父母11點多查看時女嬰呼吸正常，將近下午1點時，父母到床邊查看女兒，發現女兒嘴唇、腳底發黑，雙眼緊閉沒有反應，嚇得趕緊通報消防單位，消防救護人員抵達時發現女嬰已無呼吸心跳，緊急送往醫院救治，13點28分到院，最終仍不治。

(中時 )