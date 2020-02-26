英國零售巨頭特易購（Tesco）於英國時間25日宣布，將向陸企華潤集團出售與華潤成立的合資公司Gain Land的20％股權。特易購表示，上述交易將帶來約2.75億英鎊的淨現金收入，將用於一般公司用途，未來特易購將能夠聚焦在核心營運業務上。此舉意味著特易購全面退出大陸市場。

路透報導，此前，由於特易購在大陸市場開拓失利，特易購於是轉而與大陸本土企業華潤合作，於2014年完成組建合資公司，華潤方面持有合資公司80％的股份，特易購持有合資公司20％的股份，特易購將旗下在大陸135家店統一改為「華潤萬家」。

不只是從中國大陸市場撤退，特易購還退出日本與美國市場，並出售在韓國的業務。2019年12月，特易購表示，將從沉重的全球擴張計劃中撤退，包括開始審視其泰國、馬來西亞業務，此為特易購在亞洲僅剩的全資業務。

若完成泰國與馬來西亞業務的出售，如此一來，特易購在海外的營運地點將主要在歐洲市場，包括捷克、匈牙利、波蘭、斯洛維尼亞。

(工商 )