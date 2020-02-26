（中聯資源曾獲得台灣永續能源研究基金會董事長簡又新(右)頒發的企業永續報告書金獎。圖／中聯提供）

中聯資源公司長期專注於一貫作業鋼廠製程副產物的用途創新及加值化工作，為順應全球及國內產業變動，以積極創新的精神及與時俱進的經營方針，秉持環保專業、循環經濟自我要求對社會、經濟及環境等創造貢獻。

中聯公司所開發的高爐石粉，以其作為混凝土原料可部分取代卜特蘭水泥，除可降低天然資源的開採及耗用外，亦能提升混凝土強度，是性能優異的環保建材，主要應用實績包括台北101大樓、高雄世運主場館、台灣高鐵及高屏溪斜張橋等工程。中聯資源憑藉此成功推廣經驗，持續開發環保相關業務，近期主要成果則為將電子業製程廢棄物氟化鈣污泥成功運用於鋼廠副原料，取代天然石材，有效將工業廢棄物轉化為資源循環利用。

為積極響應政府「循環經濟」政策，中聯資源大力推動以轉爐石作成瀝青混凝土骨材，藉由轉爐石高硬度、高抗壓強度等特性，大幅提升道路鋪築品質；高雄市南星路是串聯高雄港洲際貨運中心與南星自由貿易港區的重要聯外道路，貨櫃車、卡車往來流量龐大，導致道路凹凸不平並且使用年限迅速劣化，成為交通安全嚴重隱憂。

中聯資源協助以轉爐石粒料取代天然砂石粒料產製瀝青混凝土，大幅改善道路品質及耐久性，該工程案榮獲105年公共工程委員會金質獎優等獎殊榮，迄今配合公共工程道路鋪設已超過270條，此外「轉爐石應用於瀝青混凝土鋪面」亦通過英國標準協會BS 8001循環經濟標準查核取得認證。108年11月中聯資源獲環保署頒授「長期支持環保標章績優單位」，肯定中聯資源長期支持及協助政府推動「環保標章」及「綠色消費」政策，逐步提升國人對綠色產品及綠色服務的認同。

中聯資源陸續針對混凝土、地質改良材及瀝青混凝土鋪面等進行施工綱要規範修訂，並順利完成應用於各大公共建設如捷運、輕軌、公路橋樑、音樂中心、道路鋪面等工程實際案例。此外，高爐石粉及轉爐石產品為環保標章及綠建材標章認證的綠色資源產品，具有降低碳排放功效，高爐石粉每噸碳足跡為50.44kgCO2e（僅為水泥5.5％），轉爐石粒料每噸碳足跡更僅為1.58kgCO2e（僅為天然砂石20％），因為具備此項低碳優勢，配合台灣各工程公務機關推行具備「綠色內涵」公共工程建案，108年中聯資源貢獻減碳量達260萬噸以上。

中聯資源為經營績效優異的股票上市公司，長期推動全面品質管理，並於99年榮獲象徵全面品質最高榮譽的國家品質獎，同時也發行資源化產業的第一本企業社會責任報告書，迄今已連續發行11年，期間曾多次榮獲台灣企業永續報告獎傳統製造業金獎、英國標準協會永續領航獎等多項獎項。未來中聯資源將貢獻環保專業，持續積極推動「循環經濟」，達成資源循環與永續經營的雙重目標。

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