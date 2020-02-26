中國信託銀行與資誠聯合會計師事務所發布「2020臺灣高資產客群財富報告」，以個人資產達新台幣3,000萬元以上的客戶進行問卷調查與客戶訪談。調查發現，高資產客戶2019年境外配置資產人數比例高達73％。

根據行政院主計總處所發布的國富統計以及富比士富豪排行榜等資料，預估2020年臺灣高資產客群人數達到41.17萬人，資產規模達新臺幣25.85兆元。中國信託商業銀行與資誠聯合會計師事務所合作，於今（26）日共同發布「2020臺灣高資產客群財富報告」。調查結果顯示，高資產客戶以掌握資訊、境外配置、投資區域三大面向，豐富財富來源，並持續關心「實踐傳承」議題。

其次，境外投資逐步轉往東南亞等新興市場。面對全球經濟局勢的不穩定，88％的臺灣高資產客群過去一年財富仍呈現增長趨勢，資產規模新臺幣1.5億元以上之高資產客群，其中95％的整體財富較過去一年成長。由此可知，臺灣高資產客群仍透過不同的財富管理目標，進行多元布局、靈活操作。

分析多元財富布局策略，資產規模新臺幣1.5億元以上的客群，資金布局較廣，需要掌握境外整體投資市場環境與法令，並對境外資金靈活運用有較高需求；反觀資產規模在新臺幣1.5億元以下客群，期望資產持續穩健成長，對於境外金融產品服務與稅務諮詢之需求較高。由此突顯出高資產客群的需求多且複雜。故87％臺灣高資產客群，在財富管理與投資需求上，傾向選擇「國內商業銀行財富管理或私人銀行單位」協助。

面對中美貿易戰持續延燒，高資產客群明顯減少對中國大陸投資，持續挹注東南亞地區。未來三年，企業主仍以全球布局為優先，從中國大陸撤出的資金，轉往東南亞地區布局；非企業主則持續投入經濟基本面相較穩定的美國市場及政策利多的東南亞新興市場。

(中時 )