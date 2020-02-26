英國零售巨頭樂購（Tesco）25日宣布，將向大陸華潤集團出售與華潤成立的合資公司Gain Land的20％股權，樂購表示，上述交易將帶來約2.75億英鎊的淨現金收入，未來將用於一般公司用途，未來樂購將能聚焦在核心營運業務上，這意味著樂購從大陸完成退出。

據《澎湃新聞》報導，之前由於樂購在大陸市場開拓不力，樂購於是轉而與大陸本土企業華潤合作，於2014年完成組建合資公司，華潤方面持有合資公司80％的股份，樂購持有合資公司20％的股份，樂購將旗下大陸135家門店統一改為「華潤萬家」。

不只是從大陸撤退，樂購還從日本和美國市場退出，並出售了在南韓的業務，去年12月，樂購表示將從沉重的全球擴張計畫中撤退，包括開始審視其泰國和馬來西亞業務，這是樂購在亞洲僅剩的完全擁有的業務。

若完成泰國和馬來西亞業務的出售，那麼樂購在海外的營運地點將主要在歐洲，包括捷克、匈牙利、波蘭和斯洛伐克。

(旺報 )