2 月 24 日Sony、realme 以及華為(Huawei)不約而同的舉辦線上發表會，公開新款手機。其中 Sony 發表的 Xperia 1 II 旗艦手機，首度借重了蔡司(ZEISS)的光學專業。眼尖的你不難發現，事實上過去幾年之間，來自德國的光學品牌蔡司一直是與 Nokia(手機品牌授權給 HMD Global)有獨家合作協議。隨著 Xperia 1 II 橫空出世，外媒認為這是蔡司跟 Nokia 之間的獨家協議告終的訊號，對於 Nokia 來說並非太過正面。

《Phone Arena》報導，回溯歷史 HMD Global和蔡司（ZEISS）在 2017 年 7 月份共同宣布了雙方的獨家合作協議，目標要為智慧手機產業建立全新影像標準。但從 Sony 甫發表的 Xperia 1 II 成為 Sony 旗下首款搭載「全新三鏡頭相機，結合Sony Alpha技術與ZEISS光學專業，以及特別為 Xperia 打造3D iToF影像感測元件」的旗艦手機後，似乎是側面宣告先前 HMD Global 以及蔡司的獨家合作協議很可能已經結束。這一點，對於 Sony 他們在手機相機上的特色來說，是正面消息；但相對於 HMD Global，也就是 Nokia 來說，在失去了這一個賣點之後，則需要另起爐灶，重新為品牌手機在相機上的表現打造更具吸引力的亮點。

根據 Sony 方面提供的資訊，Xperia 1 II 的主相機仍是採用了 Sony 的鏡片，但是經過蔡司在光學上的調教。無獨有偶，與蔡司跟 Nokia、Sony 方面的合作類似，華為手機近年來也會主打徠卡(Leica)鏡頭，不過並不是手機鏡頭直接由徠卡設計與製作，而是採用了徠卡旗下的 Summilux 光學結構，兩者可說是有異曲同工之妙。在相機功能以成為當前消費者挑選手機時主要考量條件的情況下，在怎麼強調手機相機與光學大廠之間的合作，似乎都不誇張。

(中時電子報)