桃園市議員王浩宇貼出台北、新北以及高雄等縣市開會次數以及市長出席次數的比較圖，暗指柯文哲是最混的市長。(擷取自王浩宇臉書)

民進黨台北市議員簡舒培日前質疑，台北市長柯文哲每天對防疫工作指指點點，未料北市11次防疫應變會議只去1次。北市副市長黃珊珊23日則霸氣回應「北市的總指揮是我！」她強調市長不是每次會議都要參加，且北市是應變小組，不是應變中心，北市在社區感染演練一直都是超前部署。桃園市議員王浩宇則在臉書貼出台北、新北以及高雄等縣市開會次數以及市長出席次數的比較圖，暗指柯文哲是最混的市長，不是韓國瑜。

桃園市議員王浩宇在臉書貼出一張各縣市開會次數以及市長出席次數的比較圖，其中台北市開會次數為11次，市長出席次數為1次。王浩宇表示，最混的市長，不是韓國瑜，他批柯文哲疫情會議不去開，卻有空下鄉拜廟遶境？最後，王浩宇還標註「柯粉繼續護航」、「事實勝於雄辯」。

從王浩宇貼出的比較圖來看，台北市開會次數為11次，市長出席次數為1次；新北市開會次數為16次，市長出席次數為11次；桃園市開會次數為8次，市長出席次數為8次。台中市開會次數為6次，市長出席次數為6次；台南市開會次數為3次，市長出席次數為3次；高雄市開會次數為8次，市長出席次數為8次。

對此，有網友認為「 遶境比較重要 防疫會議喔 隨便啦」、「2024選總統，他已經開始跑行程」、「就算全數沒去，柯粉還是會護航」、「國會第三大黨，難怪他會囂張」。但也有網友認為「你也很閒呀，桃園的議員去管台北的市長」、「桃園繞境你怎麼沒有嘴鄭文燦，換了位置就換了腦袋」。此外，也有許多網友讚韓國瑜「高雄市都到！ 讚一個」、「韓國瑜比北市長認真」。

(中時電子報)