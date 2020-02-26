為響應3月的《國際婦女節》，HBO頻道與Warner TV將帶來多部強檔好戲，3月一起欣賞由大咖女星們在賣座電影和強檔影集中所帶來的精湛演出。HBO頻道三月將推出眾多女星強檔劇作，包括由奧斯卡得主露琵塔尼詠（Lupita Nyong’o）領銜主演的驚悚強片《我們》，3月7日晚間9點於HBO頻道全台首播。

驚悚強片《我們》於HBO全台首播。（Warner Media提供）

由珊卓布拉克（Sandra Bullock）、海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、莎拉保羅森（Sarah Paulson）、明蒂卡靈（Mindy Kalling）、蕾哈娜（Rihanna）與奧卡菲娜（Awkwafina）攜手主演的犯罪喜劇《瞞天過海：八面玲瓏》​，則3月8日晚間7點10分接力播出。另外，以及由伊凡瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）飾演迪樂芮的HBO熱門影集《西方極樂園》全新第三季3月16日上午9點與美國獨家於HBO頻道同步首播。

犯罪喜劇《瞞天過海：八面玲瓏》​。（Warner Media提供）

此外，HBO原創鉅獻頻道將在3月12日晚間10點推出由克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）與蘿拉鄧恩（Laura Dern）領銜主演的傳記電影《秘作家：勒羅伊》。HBO溫馨家庭頻道則在3月21日晚間7點播推出蘇菲亞莉莉絲（Sophia Lillis）主演的神秘喜劇《神探俏佳人：隱藏的樓梯》。

Warner TV也將在三月推出眾多好萊塢強檔，包括由蓋兒加朵（Gal Gadot）領銜主演的超級英雄電影《神力女超人》於3月8日（日）《國際婦女節》當天晚間9點播出；此外，還將推出由伊娃葛林（Eva Green）飾演女將軍雅特米希亞的《300壯士：帝國崛起》在3月15日（日）晚間9點播出。

奧斯卡最佳女演員獎得主荷莉貝瑞以及莎朗史東主演《貓女》。（Warner Media提供）

由荷莉貝瑞（Halle Berry）主演，她飾演白天是平面設計師，晚上卻搖身一變成為打擊犯罪的《貓女》，將於3月22日（日）晚間9點首播；每個成功的男人背後都有一個女人，由艾美亞當斯（Amy Adams）飾演才華洋溢的新聞記者，與超人克拉克一同譜出愛情故事，《超人：鋼鐵英雄》將在3月29日（日）晚間9點於Warner TV播出。

(中時 )