本屆立委第一個會期的委員會抽籤結果出爐，藍綠兩黨共103位立委的落腳處也一一公開，而除了眾所矚目的吳斯懷錯失外交國防委員會外，另一位焦點立委：葉毓蘭，則是如願進入了內政委員會，將繼續為警消發聲。

國民黨立委

內政委員會：鄭天財、陳玉珍、林思銘、葉毓蘭、林文瑞

外交及國防委員會：馬文君、江啟臣、呂玉玲、陳以信、溫玉霞

經濟委員會：廖國棟、翁重鈞、孔文吉、楊瓊瓔、陳超明、謝衣鳯

財政委員會：羅明才、林德福、賴士葆、費鴻泰、曾銘宗

教育及文化委員會：高金素梅、林奕華、萬美玲、鄭正鈐、李德維

交通委員會：陳雪生、許淑華、傅崐萁、洪孟楷、魯明哲

司法及法制委員會：林為洲、李貴敏、鄭麗文、吳怡玎

社福及衛環委員會：蔣萬安、廖婉汝、徐志榮、吳斯懷、張育美

民進黨立委

內政委員會：張宏陸、賴惠員、王美惠、黃世杰、吳琪銘、管碧玲、沈發惠、羅美玲、楊蕙禛

外交及國防委員會：游錫堃、王定宇、蔡適應、羅致政、趙天麟、何志偉

經濟委員會：蘇震清、林岱樺、陳明文、邱議瑩、蘇治芬、邱志偉、陳亭妃、賴瑞隆

財政委員會：吳秉叡、江永昌、郭國文、余天、莊瑞雄、高嘉瑜、林楚茵

教育及文化委員會：黃國書、張廖萬堅、吳思瑤、林宜瑾、伍麗華、范雲、賴品妤、陳秀保

交通委員會：李昆澤、劉櫂豪、陳歐珀、陳素月、林俊憲、趙正宇、許智傑、何欣純

司法及法制委員會：蔡其昌、周春米、柯建銘、鄭運鵬、鍾佳濱、吳玉琴、劉世芳；蔡易餘

社福及衛環委員會：劉建國、楊曜、陳瑩、林淑芬、黃秀芳、蘇巧慧、莊競程、邱泰源、洪申翰

民進黨立委委員會分組。

(中時電子報)