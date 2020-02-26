本屆立委第一個會期的委員會抽籤結果出爐，藍綠兩黨共103位立委的落腳處也一一公開，而除了眾所矚目的吳斯懷錯失外交國防委員會外，另一位焦點立委：葉毓蘭，則是如願進入了內政委員會，將繼續為警消發聲。
國民黨立委
內政委員會：鄭天財、陳玉珍、林思銘、葉毓蘭、林文瑞
外交及國防委員會：馬文君、江啟臣、呂玉玲、陳以信、溫玉霞
經濟委員會：廖國棟、翁重鈞、孔文吉、楊瓊瓔、陳超明、謝衣鳯
財政委員會：羅明才、林德福、賴士葆、費鴻泰、曾銘宗
教育及文化委員會：高金素梅、林奕華、萬美玲、鄭正鈐、李德維
交通委員會：陳雪生、許淑華、傅崐萁、洪孟楷、魯明哲
司法及法制委員會：林為洲、李貴敏、鄭麗文、吳怡玎
社福及衛環委員會：蔣萬安、廖婉汝、徐志榮、吳斯懷、張育美
民進黨立委
內政委員會：張宏陸、賴惠員、王美惠、黃世杰、吳琪銘、管碧玲、沈發惠、羅美玲、楊蕙禛
外交及國防委員會：游錫堃、王定宇、蔡適應、羅致政、趙天麟、何志偉
經濟委員會：蘇震清、林岱樺、陳明文、邱議瑩、蘇治芬、邱志偉、陳亭妃、賴瑞隆
財政委員會：吳秉叡、江永昌、郭國文、余天、莊瑞雄、高嘉瑜、林楚茵
教育及文化委員會：黃國書、張廖萬堅、吳思瑤、林宜瑾、伍麗華、范雲、賴品妤、陳秀保
交通委員會：李昆澤、劉櫂豪、陳歐珀、陳素月、林俊憲、趙正宇、許智傑、何欣純
司法及法制委員會：蔡其昌、周春米、柯建銘、鄭運鵬、鍾佳濱、吳玉琴、劉世芳；蔡易餘
社福及衛環委員會：劉建國、楊曜、陳瑩、林淑芬、黃秀芳、蘇巧慧、莊競程、邱泰源、洪申翰
(中時電子報)
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