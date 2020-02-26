李小姐深夜下班返家車子熄火，巡邏員警救援。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園李小姐25日深夜下班，孰料騎到巷弄內老機車卻突然熄火，獨自推著機車，但離家遠、機車行已關、附近又沒人，求救無門時正好碰到巡邏員警，2警立即幫她到加油站添購汽油，順利解救讓她得以返家。

桃園警察分局埔子派出所警員姜之維及羅淯駿，25日23時許巡邏經過大興西路某巷道時，發現有名女騎士步行吃力的牽著機車，當時天色昏暗又值深夜，員警立即主動上前詢問。

李小姐表示，深夜下班拖著疲憊身軀準備回家，騎到半路機車突然熄火，因對路況不熟，深夜又找不到機車行修理，只好先牽著機車，想到附近找朋友幫忙，直呼走了一段距離實在有點吃不消。

員警幫忙檢查車況，懷疑是機車沒油，幫忙到附近的加油站買了汽油，果真加下去順利發動機車，李小姐驚訝表示，機車老舊、沒注意到儀表板故障，才會騎到沒油都不知道，會趕緊找機車行修復，感謝員警即時熱忱的幫忙。

(中時 )