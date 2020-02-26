盧秀燕（左二）強調，市府面對疫情「超前部署」，料敵從寬、禦敵從嚴，藉由兵推提升跨局處應變協調能力，將疫情影響降到最低。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情席捲全球，台中市雖未出現社區感染，市府仍率先模擬社區感染情形進行兵棋推演，包含災前整備、災中應變、災後復原3階段，由市長盧秀燕親自擔任指揮官；盧秀燕強調，市府面對疫情「超前部署」，料敵從寬、禦敵從嚴，藉由兵推提升跨局處應變協調能力，盼將疫情影響降到最低。

台中市政府26日於防疫會議上舉行兵棋推演，模擬國外旅行團確診個案造成疫情在社區大規模傳播，驗證各局處應變處置標準作業流程，以及協調、整合、指揮與調度能力，台中市應變醫院部立台中醫院也一同參演。

衛生福利部疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆、傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬也到場督導。劉碧隆肯定台中「洞燭先機」，提早進行兵棋推演；黃高彬以孫子兵法「無恃其不來，恃吾有以待之」，肯定台中提前進行跨局處整備。

盧秀燕除感謝衛福部的指導，她表示，市府各局處將依據26日兵推經驗，再持續檢討、演練、反覆測試，強化跨局處聯繫溝通能力，盼將疫情影響降到最低，也呼籲市民無須過度恐慌，市府持續關注疫情，全力戒備。

盧秀燕強調，中央昨日公告實施特別條例，違反居家隔離、居家檢疫防疫措施者，罰鍰將提高至100萬元；呼籲民眾共體時艱，配合防疫。

(中時 )