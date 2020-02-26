周姓男子5年前購買假護照後，隔年使用假護照從廣東汕頭搭漁船前往香港，在香港遭查獲，他在港服刑1年後返台，遭移民署逮捕並被檢方起訴；高院維持一審認定，認定他犯罪行為在香港，且因行為不罰，判決無罪。可上訴。

桃園地院判決周男無罪後，檢提上訴，高院認為周男在香港涉犯行使偽造護照罪嫌，不符合香港澳門關係條例構成要件，行為不罰，且他持用偽造護照遭香港政府查獲並判刑，已在香港服刑，檢並未提出更積極有力事證，因此判周無罪。

(中時 )