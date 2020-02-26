男持假護照在香港被逮 行為不罰判無罪 15:302020/02/26 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周姓男子5年前購買假護照後，隔年使用假護照從廣東汕頭搭漁船前往香港，在香港遭查獲，他在港服刑1年後返台，遭移民署逮捕並被檢方起訴；高院維持一審認定，認定他犯罪行為在香港，且因行為不罰，判決無罪。可上訴。 桃園地院判決周男無罪後，檢提上訴，高院認為周男在香港涉犯行使偽造護照罪嫌，不符合香港澳門關係條例構成要件，行為不罰，且他持用偽造護照遭香港政府查獲並判刑，已在香港服刑，檢並未提出更積極有力事證，因此判周無罪。 (中時 ) #香港 #護照 #行為 #判決 #上訴 也許您會感興趣 推薦閱讀 國人可赴外館 申請入出境紀錄 01:552020/02/22 生活新聞 香港今年GDP-0.5％ 台灣保2％有風險 04:102020/02/22 財經焦點 遭公園路燈電擊後開始吃樹葉 18歲男獲國賠1761萬 15:002020/02/22 社會 香港城大 啟動線上教學與虛擬實驗 04:092020/02/23 全球財經 學校卸省水閥 督促學生勤洗手 04:102020/02/24 地方新聞 難擺脫「作弊」污名 他墨西哥錦標賽奪冠 14:382020/02/24 體育 跨國房貸盲點 FinTech有解方 04:102020/02/25 投資理財 銅鑼灣書店股東桂民海判決確認 有期徒刑10年、剝奪政治權利5年 21:362020/02/25 兩岸 1973年以來首例 蘇富比香港春拍 移師紐約 04:102020/02/26 財經要聞 媽寶無極限 男破處母在旁加油打氣 15:272020/02/26 日常 社會熱門新聞 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 越南美魔女誘分手砲 前夫升旗喀喳 龍根剩1公分 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 加倍奉還！碩士老大領軍 超兇殘黑幫崛起 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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