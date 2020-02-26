根據最新實價資料顯示，大直水岸豪宅「西華富邦」揭露頂樓二戶交易，一戶總價約3.9億、另一戶約3.7億，拆算車位，每坪均為264萬元，但未能破當年高點買家為博信國際投資。而士林區豪宅「華固天鑄」近期也終於揭露交易，業者表示，近期許多高端買方在同社區購置多戶，豪宅市場光景不再、呈現個案表現。

西華富邦位於大直植福路，樓高42層，2015年39樓戶交易，總價4.35億，單價高達290.6萬，直逼300萬元。39樓就成交到一坪290萬，市場預估頂樓應可站上300萬元，但碰到房市反轉，頂樓戶一直未能成交。

近兩年台北市豪宅市場買氣回溫，西華富邦交易也增溫，不少人預期頂樓戶應可回到一坪290萬元，甚至突破290萬元。但去年10月42樓2戶交易，一戶3.92億，一戶3.77億，扣除車位，每坪單價均為264萬，未能破當年高點。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，這次42樓交易揭露平均單價為每坪264萬，並未打破該社區最高價紀錄，推測原因可能是買方一次購置二戶，議價空間較大。

根據實價資料，42樓2戶均為僑外資博信國際投資買下，此一投資公司近五年趁著房市反轉，買進北市不少豪宅，包括信義富邦、代官山等，估計出手金額近20億元，但作風低調，市場對其背景多不熟悉。

此外，近期揭露一筆士林區豪宅「華固天鑄」交易，為去年11月位於31樓的交易，其總價3億168萬，平均單價每坪163.9萬，是華固天鑄近一年成交新高。

郎美囡分析，依據實價登錄資料，該社區僅一筆成交單價破200萬，其交易出現於2016年，位於該社區37樓，拆算車位每坪207.4萬，儘管豪宅市場回溫，價格仍未見新高。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，近期許多高端買方在同社區購置多戶，挹注豪宅市場交易量，惟豪宅市場光景不再、看個案表現，除非豪宅市場交易量大幅成長，才能在價格上有所表現。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)