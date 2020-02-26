林鶴明辭府發言人 郭昆文入總統府 15:302020/02/26 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林鶴明（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府今天宣布，總統府參議兼發言人林鶴明因另有新職，將於本月29日離任，此外，現任民進黨中央黨部副秘書長郭昆文則將自3月1日起進入總統府，襄助總統辦理相關事務。 總統府表示，郭昆文為現任民主進步黨中央黨部副秘書長，歷任台中市政府顧問、財團法人李登輝基金會副秘書長、行政院秘書長室主任等職，各項政治經歷豐富。 (中時 ) #總統府 #秘書長 #副秘書長 #林鶴明 #發言人 也許您會感興趣 推薦閱讀 接武漢台人 總統府：政府堅持是防疫不是政治 15:152020/02/22 政治 武漢人事再震！常委秘書長蔡杰被雙開 移送司法 21:332020/02/22 兩岸 鑽石公主號包機返台 總統府：自己的飛機更能落實防疫 12:022020/02/23 政治 粉絲24萬 陸戰狼外交官趙立堅接任發言人 16:472020/02/24 兩岸 陸外交戰狼首秀 辛辣直嗆華爾街日報 23:062020/02/24 兩岸 血友病童母發言惹議 張雅琴播報「爆粗口」 11:232020/02/25 娛樂 政治熱門新聞 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 - 政治 論文門又有新爆料！？網看傻：出大事了！ - 政治 大甲媽祖繞境要停辦？網「一面倒」狂洗這7字！ - 政治 大甲媽遶境規模縮水 顏清標嘆：還沒辦被罵得要死 - 政治 玩真的！？韓粉連署向白宮提案 吶喊要罷蔡 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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