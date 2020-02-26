總統府今天宣布，總統府參議兼發言人林鶴明因另有新職，將於本月29日離任，此外，現任民進黨中央黨部副秘書長郭昆文則將自3月1日起進入總統府，襄助總統辦理相關事務。

總統府表示，郭昆文為現任民主進步黨中央黨部副秘書長，歷任台中市政府顧問、財團法人李登輝基金會副秘書長、行政院秘書長室主任等職，各項政治經歷豐富。

(中時 )