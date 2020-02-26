新冠肺炎肆虐，為爭取加入國際衛生組織（WHO），民進黨主席卓榮泰今天表示，台灣可透過創造其他平台，與友好國家成立醫療聯盟，逐步達成目標。近來社會已凝聚高度共識，這樣的團結與共識，相信台灣加入WHO的時機，將指日可待。

民進黨中常會今天邀請前衛生署副署長李龍騰以「前進WHO」為題進行專題報告，李龍騰指出，過去SARS肆虐曾是很好的加入時機，但因中國阻撓，儘管很多友邦在幫我們講話，最後仍在唱名的時候被否決掉，目前新冠肺炎肆虐，讓台灣加入WHO帶來新的契機。

他建議先與友好國家共同成立醫療聯盟等平台，再以民間組織方式，讓國際上看到台灣的醫療能力，慢慢一步一步達成加入WHO的目標。

卓榮泰在聽取報告後裁示，WHO成立的目的，是為了讓全球各地每一個人，不分種族、宗教、政治信仰、經濟或社會條件，都能享有高標準的健康，這是基本人權。防疫不能缺口，每一個國家都有權利加入WHO。

但他說，很遺憾，長期以來，中國多次以政治手段阻撓台灣參與WHO，中國當局及其代表，正扮演關鍵的角色，即便此次武漢肺炎疫情危機空前，仍然繼續打壓。

在全球化時代，人員跨國往來密切，唯有將全球都涵蓋在共同的健康體系下，防疫才能事半功倍，沒有漏洞。卓榮泰指出，此次疫情爆發，除了讓世界看到台灣的醫療防疫實力，也有愈來愈多國家支持台灣加入WHO。「我們要再度感謝美國、日本、加拿大、瓜地馬拉等友邦的聲援」。

值此關鍵時刻，他說，我們要用實際的行動，證明台灣的能力，並堅定向國際社會表達台灣絕不放棄加入WHO的決心。我們也可參考李前副署長李龍騰的建議，透過創造其他平台，例如與日本、美國、加拿大、澳洲、法國等友好國家，成立醫療聯盟，逐步達成目標。

卓榮泰強調，台灣內部的團結，是台灣加入WHO最好的後盾。我們看到近來社會凝聚了高度的共識，先是立法院朝野共同通過台灣加入WHO的決議，後又迅速通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」。「這樣的團結與共識，相信台灣加入WHO的時機，將指日可待，期待大家一起共同努力」。

(中時 )