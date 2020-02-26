越南籍女子攀爬至鄰宅躲藏。（移民署台南市專勤隊提供／劉秀芬台南傳真）

移民署台南市專勤隊查獲躲在衣櫃的越南籍女子。（移民署台南市專勤隊提供／劉秀芬台南傳真）

移民署台南市專勤隊循腳印找到躲在隔壁房的越南籍女子。（移民署台南市專勤隊提供／劉秀芬台南傳真）

移民署台南市專勤隊查獲藏於天花板上的保險套。（移民署台南市專勤隊提供／劉秀芬台南傳真）

移民署南區事務大隊台南市專勤隊日前接獲線報，於台南善化區破獲越裔國人黎女開設的色情養生館，當場查獲2名男客正從事性交易，共帶回主嫌黎女、同居合夥人、9名越南籍女性及3名在場男性客人，全案經台南地方檢察署於1月底偵查終結，依法起訴。

移民署台南專勤隊查緝情色養身館，逮捕9名越南女子。(劉秀芬翻攝)

黎女在台南市善化區及新市區開設連鎖色情按摩店，招攬同鄉年輕女子來台賺賣春財，每次交易費用1200元至2200元不等。黎女除協助代辦簽證手續，還先行借貸來台費用，每次交易抽取新台幣500元，還要扣住宿費及水電費等，黎女每月獲利高達40萬元。

因按摩店主打越南籍年輕女性，皮膚白皙、顏質高、身材好，獲得買春客大量好評，且不定期在臉書發布小姐動態，吸引男客上門消費，生意絡繹不絕。

黎女為躲避查緝，租下隔壁透天厝供小姐躲藏，另外在每間按摩室內安裝電視螢幕，藉由監視鏡頭規避臨檢。

查緝人員見時機成熟進入養生館搜索時，店內小姐竟然失去蹤影，幸好查緝人員眼尖發現地面腳印，循著足跡追查，果然在鄰宅房間內發現5名小姐用棉被遮蓋全身，而將其一網打盡，同時也在天花板內搜出大量保險套。

經過調查偵訊，5名越籍女子持觀光簽證已逾期，另有1名失聯移工，3名持居留證外籍配偶，全案依違反刑法第231條、就業服務法起訴。

(中時 )