位處國境之南的屏東縣，冬季空汙問題常為民眾詬病，屏東縣政府環保局找到汙染源頭、對症下藥，2019年首次創下全年PM2.5無紅害紀錄，根據中山大學社科院民意與市場調查中心調查發現，民眾對空品滿意度達到56％，相較前一年大幅提升22％。

屏縣府環保局長顏幸苑坦言，行駛在高速公路上經過果園，就常看到果園冒出濃煙，當時以為是火警，因頻繁出現，一問之下才知道是農民習慣露天焚燒果樹枝材。

因此從去年7月起全面推動代清運處理，協助免費收運農業廢棄物，並送至崁頂焚化廠進行破碎，短短半年間便收運2205.7公噸；另也透過無人機強化取締違規行為，總計巡查44件，處分12件，使得陳情件數下降32％。除此之外，還在里港鄉設置全台第一個農膜回收示範處理專區，目前已收運466.4公頃。

主動服務、加強稽查，顏幸苑指出，去年一整年也成功輔導93座高汙染鍋爐進行汰換，同時推廣使用電動機車；也在屏北地區成立疏濬砂石專區，並設置17組道路揚塵汙染監控設備，使得通報案件較前一年降低412件次。

為繼續提升空氣品質，顏幸苑也透露，將與衛生局合作成立異味檢測實驗室，並派出15位公務員進行聞臭師培訓，未來更將擴大推動農業廢棄物集中場，並於今年中元節前建置環保金爐，且透過科技執法，盼能有效降低空氣汙染情形。

(中時 )