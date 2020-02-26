台北市為推動雙語教育，特別結合時事，將衛教宣導融入英語教學，國際實驗班西松高中，也特別設計一系列雙語衛教教材，提供各級雙語學校參考運用，北市雙語實驗學校大佳國小，也結合外師，透過雙語教學指導學生進出公眾場所與搭乘大眾交通工具須配戴口罩等防疫宣導，讓學習生動有趣。

台北市2所公立實驗雙語實驗課程學校為東新及文昌國小，自1年級開始，每周3分之1課程以英語授課，包含生活、藝文等課程，107學年度增加3所國小（懷生、永吉、明道）及1所國中（格致），今年108學年度繼續有系統性的擴大辦理，再增加7所國小（西門、銘傳、三民、潭美、螢橋、長安及大佳），109學年度預計新增為28所，包含20所國小、8所國中。

大佳國小外師Robin說，這次教學有3個重點句型，包含勤洗手、如何戴口罩和檢驗是否有發燒；大佳國小英文老師趙敏如指出，平時在課堂會教導學生如何洗手，但沒有宣導病毒的嚴重性，並運用道具讓小朋友理解冠狀病毒，利用「球」代表病毒，如果學生被病毒感染，就用球攻擊，以遊戲方式讓學生理解什麼情況會發燒，就會受到病毒攻擊。

北市教育局中教科長諶亦聰指出，未來西松高中提供的雙語衛教教材也會放在「台北酷課雲」提供給需要的老師使用，運用教材提升雙語衛教的教學。

(中時 )