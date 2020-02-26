新冠肺炎延燒 勤業眾信：企業仍要依循公司法 15:332020/02/26 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（26）日發布「109年股東會應注意事項重點」。 勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理藍聰金表示，儘管新冠肺炎尚處防疫關鍵時期，但隨著新的年度開始，依照公司法規定，企業仍應於6月底前完成召開股東常會，承認年度財務報表及盈餘分配等相關法定程序。 因應主管機關相關法規、函釋或行政管理措施的修訂發布，藍聰金提醒企業，今年股東會應注意「公司法對股東會的影響」與「證券法令規範遵循重點」。 (工商 ) #勤業眾信 #股東會 #公司法 #新冠肺炎 #聯合 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎肆虐 劉德華親填詞致敬醫護人員超暖心 20:352020/02/23 娛樂 加州法官拒絕新冠肺炎患者送入城市治療 21:172020/02/23 國際 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 大陸禁3M口罩出口美國 白宮顧問警告撤廠報復 - 財經 - 工商 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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