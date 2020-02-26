勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（26）日發布「109年股東會應注意事項重點」。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理藍聰金表示，儘管新冠肺炎尚處防疫關鍵時期，但隨著新的年度開始，依照公司法規定，企業仍應於6月底前完成召開股東常會，承認年度財務報表及盈餘分配等相關法定程序。

因應主管機關相關法規、函釋或行政管理措施的修訂發布，藍聰金提醒企業，今年股東會應注意「公司法對股東會的影響」與「證券法令規範遵循重點」。

(工商 )