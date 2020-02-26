極地超馬好手陳彥博受邀《台灣特有種》最後一集為「翠斑草蜥」首次獻聲，他坦言看到翠斑草蜥遇到危險會斷尾求生的特性，覺得和自己去比賽時可能會有許多創傷再復原很像，「真正遇到挫折的時候就要斷捨離，其實在一輩子的生命中尾巴不知道會斷幾次。」

他雙眼發亮表示自己曾在宜蘭深山的峽谷裡受訓時，親眼見到野生台灣黑熊而大為驚嘆，笑說同行的外國選手一開始還不相信，「後來黑熊站了起來，我們看著牠，牠也看著我們，大家在那一瞬間都停格。」回想黑熊轉身跑掉的背影陳彥博感到印象深刻，直呼很被台灣大自然眷顧，不是在動物園而是在山裡看到台灣特有種生物。

成功挑戰各個極地超級馬拉松讓陳彥博知名度大開，認為所謂的「有種」，就是不安於現狀、勇於挑戰，讓自己更進步，也分享自己原本英文超差，但在出國比賽之後開始慢慢練習，竟然在30歲去馬來西亞做了一場兩千人英文演講，「那時候還講了40分鐘，真的是嚇死了，但也很開心在挑戰的過程中發揮到淋漓盡致，把自己的故事分享給更多年輕人去築夢。」

(中時 )