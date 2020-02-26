金門警方在金融機構進行宣導，強化行員對詐騙案件的危機意識。（警方提供）

金城分局長李益杰指出，若遇到疑似詐騙情事，可撥打165反詐騙諮詢專線或向派出所、偵查隊求助，以確保財產安全。（李金生攝）

詐騙集團金門金城分局轄區1月以來，共接獲32件詐欺案件，詐騙手法以「假網拍」、「猜猜我是誰」、「解除分期付款」最多。警方提醒民眾多加小心，以免被騙得團團轉。

金城分局統計今年1月至今，因詐欺案向該分局報案轉他轄案件計有10件，而他轄轉入的詐欺案則有22件，詐騙手法以「假網拍」、「猜猜我是誰」、「解除分期付款」最多，民眾若遭詐騙集團鎖定，自己又沒有查證，常陷入詐騙「情境」不易脫離，一不小心畢身積蓄就被騙光光。

警方指出，根據165反詐騙諮詢專線統計，「假網拍」受害者以40歲以下年輕族群最多，被害案件高達9成以上都發生在臉書，特別提醒喜愛網購的民眾，上網購物應選擇商譽良好的正規購物平台，並使用安全交易機制，切勿透過臉書、LINE私下聯繫交易，才能降低被騙風險。

「猜猜我是誰」受害者主要為40歲以上中老年族群，民眾若接到自稱親友的人，使用陌生號碼來電，聲稱手機故障、遺失或剛換新門號，要求修改通訊錄或加LINE好友，接著又以各種理由要求借錢救急，就要提高警覺，應立刻向親友本人求證，以免好心幫忙卻遭詐騙集團利用。

「解除分期付款」受害者同樣集中在40歲以下年輕族群，警方提醒民眾使用任何電子商務服務，都應要有建立個資可能外洩的風險觀念，接到陌生來電時，不要因為對方說得出自己過往交易資料，就輕信其身分，應牢記ATM絕對沒有任何解除設定的功能，接到來電要求操作ATM，就是詐騙，不用懷疑。

金城分局長李益杰指出，希望透過定期公布轄內最新詐騙形態，讓民眾對詐騙手法更有警覺，如果遇到疑似詐騙，可立即撥打165反詐騙諮詢專線或向派出所、偵查隊求助，以確保財產安全。

該分局最近成功攔阻2位民眾險些匯款給詐騙集團，未來也將持續前往轄內金融機構，深化行員對詐騙案件之危機意識，並與警方保持密切聯繫，共同為民眾財產安全把關。

(中時 )