大甲鎮瀾宮媽祖如期遶境，但同意配合政府政策延期或取消，社會各界 兩面解讀。內政部長徐國勇下午表示，在請宗教團體做好延期備案後，是不是有進一步的宣布，他已密集跟宗教團體溝通，很快會有結果。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標出面說明大甲媽遶境。正面看法是廟方願意配合政府政策、負面解讀則是遶境仍如期舉行。對於遶境沒有定案，內政部招致不敢扮黑臉、等人做球的批評。

徐國勇下午表示，內政部是宗教服務機關，而宗教服務人民來撫慰人心，內政部非常感激，但這次實在是新冠肺炎來勢洶洶，神明慈悲，保護人民，他感謝很多宮廟都延期或取消相關活動，最少1、2百間以上有跟他說明，所以他拜託大型宮廟有大型遶境活動，請做好有關延期準備，而且要立即有延期的備案。

至於提出備案後，徐國勇說，是不是要有進一步或怎樣，他很感謝很多宗教團體都跟內政部接觸，他也會一一跟相關宗教團體進行溝通磋商，所以很快會有結果。

對於媒體詢問，總統府都宣布因應疫情暫停籌辦520活動，內政部是不是不敢對宗教界扮黑臉，徐國勇表示，內政部是宗教服務機關，不是一定誰要扮黑臉、誰要扮白臉，最後要以指揮中心發出疫情防治各項措施，遵從指揮中心的作法。

有媒體質疑鎮瀾宮限縮規模，但仍要遶境，政府遲無決定，是否在等誰做球，徐國勇四兩撥千斤，沒有什麼做球；顏清標相信政府，政府同樣也會信任各個宮廟，這種信任關係非常好，所以沒有問題。

大甲媽遶境,徐國勇,鎮瀾宮,內政部

(中時 )