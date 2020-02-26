總統府說明520就職典禮

蔡英文總統今天宣布暫停520總統就職活動籌辦工作，只要疫情仍有疑慮，520就職將不會舉辦大型群眾活動。對此，總統府也召開記者會，表示為全力防控新冠肺炎，保留最大彈性，來因應疫情的變化。

總統府發言人丁允恭表示，為全力投入新冠肺炎防疫，首先，總統指示暫停籌辦就職典禮工作，保留最大彈性，來因應疫情的變化。第二點，在防疫還有疑慮情形下，520就職典禮就不會辦理大型群眾活動。接下來，總統府都會配合中央疫情指揮中心專業的判斷。

至於台北市長柯文哲爆料，就職典禮要在北流舉辦，丁允恭表示，北流確實是預留的選項，但是當總統府跟北市府借北流的同時，也有在公文中明確說明，如遇天災和疫情等不可抗拒的情況，他們就會取消借用。

丁允恭直言，總統也感謝願意停辦遶境或延期的宗教團體，他們也期待其他宗教團體也能配合中央疫情中心的指揮，來規劃活動辦理。

(中時電子報)