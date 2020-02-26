今（26）日下午2時許，78歲莊姓婦人駕車返家時行經新北市烏來區信福路，在迴轉倒車時，不慎將煞車當油門，直接滑落約40公尺深的溪谷，所幸車輛在溪邊被草木阻擋去勢而停下，並未落入溪中。

老婦人倒車不慎滑落溪谷， 所幸傷勢輕微。（王揚傑翻攝）

路人見狀急忙打119報案，新北市消防局獲報後，隨即派遣救難人員趕赴，順利將婦人救起，婦人受到驚嚇及胸口輕微擦傷，並無大礙，隨後送往新店耕莘醫院醫治。

(中時 )