老婦倒車滑落溪谷 命大胸口輕微擦傷 15:462020/02/26 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 老婦人倒車不慎滑落溪谷， 所幸傷勢輕微。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（26）日下午2時許，78歲莊姓婦人駕車返家時行經新北市烏來區信福路，在迴轉倒車時，不慎將煞車當油門，直接滑落約40公尺深的溪谷，所幸車輛在溪邊被草木阻擋去勢而停下，並未落入溪中。 老婦人倒車不慎滑落溪谷， 所幸傷勢輕微。（王揚傑翻攝） 路人見狀急忙打119報案，新北市消防局獲報後，隨即派遣救難人員趕赴，順利將婦人救起，婦人受到驚嚇及胸口輕微擦傷，並無大礙，隨後送往新店耕莘醫院醫治。 (中時 ) #婦人 #擦傷 #新北市 #胸口 #倒車 也許您會感興趣 推薦閱讀 「中央做不到，由我來補位」侯友宜超前部屬2倍動員 12:152020/02/23 政治 柯文哲稱不知「北部女」 侯友宜：防疫不要口水 12:222020/02/23 政治 模擬社區感染 侯友宜超前部署 12:182020/02/24 生活 據查詢系統推算第24例在新北 侯友宜：敵人只有新冠肺炎 12:462020/02/24 生活 殯葬業欲進住宅區 板橋居民強烈反彈 15:472020/02/24 社會 二期倉庫棟／三期廠房棟 大同大隈鶯歌工廠 新建工程開工動土 04:102020/02/25 產業．科技 228連假首日 新北僅這幾家醫院正常營運 11:512020/02/25 生活 《傳產》2019年新北豪宅王換人，淡水「天境360」奪冠 11:422020/02/25 財經 開學首日 新北市土城分局、三峽分局、汐止分局、金山分局護童上學路 22:522020/02/25 生活 對抗疫情 新北市成立防疫志工隊 12:332020/02/26 生活 社會熱門新聞 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 越南美魔女誘分手砲 前夫升旗喀喳 龍根剩1公分 - 社會 加倍奉還！碩士老大領軍 超兇殘黑幫崛起 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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