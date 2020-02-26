台中市政府為防止施工職災，108年起推動「政府機關協力構築台中市職場安全及健康精進計畫」，針對所轄事業單位及工程加強施工架作業安全檢查，以及宣導及輔導工作，職災死亡人數由107年的14人降至108年10人，減災成效良好；今年起升級推動降災計畫2.0，與民間攜手建立職災防護安全網，全力往3年內勞保職業災害保險給付千人率下降30％，以及死亡人數目標下降20％為目標努力。

勞工局長吳威志說，因應109年1月1日起勞動部擴大授權市府勞動檢查業務，整體增加業務工作量近20倍，囿於勞動檢查人力不易培養且市府資源有限，未來降災工作將面臨嚴峻挑戰。為達成降災目標，市府適時調整原先推動的降災計畫，藉由市府團隊資源共享，增加檢查與宣導的強度與廣度，持續輔導中小企業及弱勢工作者，督促業者落實現場職安管理，降低職業災害。

勞工局強調，此次推動降災計畫2.0，期盼3年內透過「整合市府資源督促民間共同降災」、「協助業者落實職業災害預防及健康促進作為」、「擴大安全衛生宣導、輔導及扎根服務」及「建立安全夥伴關係及強化廠商自主管理能力」4大策略，定期追蹤各權責單位執行情形，持續擴大局處合作與民間參與，積極維護台中市勞工的職場安全健康，落實勞動權益保護。

(中時 )